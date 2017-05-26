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В "Газпром-классе" наградили лидеровСегодня в 11:08

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Рейтинга успеваемости.

В "Газпром-классе" новоуренгойской гимназии чествовали лидеров рейтинга успеваемости, а также победителей конкурса исследовательских проектов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью "Газпром добыча Ямбург", лучшими были признаны Андрей Лащук, Анастасия Сиротина, Дамира Галиева и Эллина Зарипова. Они получили дипломы за высокую успеваемость.

Авилину Андронаки и Валерию Агееву, участвовавших во II конкурсе научно-исследовательских проектов обучающихся Газпром–классов "СТУПЕНИ - 2017", поблагодарили за научные достижения. Их проект, посвященный снижению экорисков посредством формирования культуры экологического поведения школьников, победил в номинации "За формирование экологической культуры".

Следует отметить, что проект "Газпром-классы" реализуется с 2013 года по инициативе ООО "Газпром добыча Ямбург" и ООО "Газпром добыча Уренгой". Поддержку ему оказывает департамент образования администрации Нового Уренгой. Проект позволяет обеспечить учащимся углубленную подготовку по профильным предметам. Программой предусмотрено большое количество практико-ориентированных занятий для получения профобразования по инженерным специальностям.

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