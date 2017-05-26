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В России отзывают 42 тысячи автомобилей NissanСегодня в 11:18

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Из-за дефекта при сборке.

Официальный представитель Nissan в России отзывает более 42,2 тысячи автомобилей Almera из-за дефекта, допущенного производителем при сборке.

Речь идет о машинах, произведенных с ноября 2012 года по июнь 2015 года, пояснили "Уралинформбюро" в Росстандарте. Проблема в том, что заднее стекло автомобилей в этих партиях могло быть установлено без применения грунтового слоя, то есть ненадежно прикреплено к кузову машины.

"В таких случаях клиенты могут заметить увеличение общего уровня шума в салоне, также вероятно возникновение течи воды в салон автомобиля. В самом неблагоприятном случае не исключена возможность полного отсоединения заднего стекла от кузова автомобиля", - отметили в Росстандарте.

В ближайшее время автовладельцы получат уведомление о необходимости пригнать машину в дилерский центр, где будет проведена диагностика и, если потребуется, бесплатный ремонт.

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