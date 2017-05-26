В проект инвестируют 93 миллиона рублей.

АО "ГАЗЭКС" начинает строительство газопровода в Каменске-Уральском. Это закольцовка с установкой шкафного газорегуляторного пункта по улице Машинистов протяженностью более 1 километра. Проект реализуется для обеспечения бесперебойности газоснабжения и повышения безаварийности.

Также объекты закольцовки протяженностью более 1,5 километра будут выполнены в деревне Кодинка.

Как рассказал в ходе пресс-конференции в Каменске-Уральском исполнительный директор - заместитель гендиректора АО "ГАЗЭКС" по Южному округу Александр Малькин, крупнейшим проектом является газификация деревни Новый Завод, общий объем инвестиций холдинга в его реализацию оценивается в 93 миллиона рублей.

Для транспортировки газа в Новый Завод необходимо проложить почти 3 километра газопроводов высокого давления, 21 километр газопроводов низкого давления, а также 3 шкафных газораспределительных пункта. Строительство идет с 2016 года силами АО "Газмонтаж". Запуск объектов запланирован в 2018 году. В результате к сетям газораспределения смогут подключиться около 500 индивидуальных домовладений.

В целом инвестиции "ГАЗЭКСа" в развитие газификации на юге Свердловской области в 2017 году составят 105 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.