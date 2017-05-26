Из-за долга в полмиллиарда рублей.

В отношении МУП "Челябинский городской электрический транспорт" начата процедура банкротства. На предприятии введено наблюдение, передает "Уралинформбюро".

Иск о банкротстве "ЧелябГЭТ" подала в Арбитражный суд Челябинской области Федеральная налоговая служба. Поводом стал долг в 554,3 миллиона рублей. Получив отказ в первой инстанции, ФНС обратилась в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, который встал на сторону заявителя.

Стоит напомнить, что в конце октября 2016 года был признан банкротом и другой транспортный МУП города - "Челябавтотранс". Вместо него было сформировано ООО "Общественный городской транспорт" (на 100% принадлежит муниципалитету). Именно туда перевели водителей и кондукторов обанкротившегося предприятия.

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