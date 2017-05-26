В первую очередь алиментщиков.

Неисполнение долговых обязательств на сумму от 200 тысяч рублей может обернуться потерей единственного жилья. Проект соответствующего федерального закона опубликован Минюстом РФ.

При этом оговаривается, что за долги по кредитам или оплате услуг ЖКХ квартиру отбирать не будут, передает "Уралинформбюро". Крайние меры коснутся алиментщиков и тех, кто отказывается возместить ущерб, причиненный преступлением, вред здоровью или в связи со смертью кормильца.

Изъятие жилья будет возможно лишь в том случае, если его площадь не меньше 36 квадратных метров на человека. После погашения долга остаток суммы от продажи вернут должнику. Если этого не хватит на самое скромное жилье, угол предоставит муниципалитет, забрав деньги.