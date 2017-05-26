Трех мальчиков и трех девочек.

Жительница США, которая много лет пыталась забеременеть, родила сразу шестерых детей. О редком случае сообщили американские СМИ.

Американка с нигерийскими корнями Адебойя Тайво и ее муж Аджибола живут в штате Вирджиния. Супружеская пара не оставляла попыток завести детей в течение 17 лет. Осенью прошлого года женщина наконец забеременела.

Роды Адебойи 11 мая принимали сразу 40 медиков. С помощью кесарева сечения на свет появились шестеро детей – три мальчика и три девочки. При этом самый маленький ребенок весил не более 500 граммов, а самый крупный – чуть больше килограмма.

Как сообщает "Уралинформбюро", дети остаются в палате интенсивной терапии. По словам медиков, новорожденные чувствуют себя хорошо, но пока что требуют пристального наблюдения.