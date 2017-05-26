Достойных выбирали бизнесмены и чиновники.

На Среднем Урале в преддверии Дня предпринимателя впервые состоялась торжественная церемония награждения "Премией №1". Лауреатов выбирали собственники и руководители крупного бизнеса, представители отраслевых союзов, чиновники и журналисты, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики региона.

В лонг-лист премии, учрежденной Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей (СОСПП) и Уральской торгово-промышленной палатой (УТПП), вошел 71 человек. Всего эксперты рассмотрели около сотни заявок, оценивая количественные показатели бизнеса и социальную составляющую проектов.

"Важно, что это негосударственная награда, у нее нет административных рамок, ее присуждает бизнес-сообщество. Уверен, "Премия №1" станет ориентиром для предпринимателей и послужит дальнейшему развитию Свердловской области", – отметил в видеообращении к участникам церемонии глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

По итогам опроса предпринимателей и интернет-голосования среди участников церемонии "Чиновником №1"признан Дмитрий Ноженко, ранее возглавлявший областное минэкономики. Не так давно он занял пост главы Ленинского района Екатеринбурга.

"Промышленником №1" стал президент Научно-производственного холдинга ВМП Михаил Вахрушев. В номинации "Профессионал №1" победил гендиректор АО "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь" Леонид Пономарев.

Академик, специалист в области сильноточной электроники и импульсной энергетики Михаил Яландин признан экспертами "Человеком №1". "Главная премия" за успешный бизнес-проект со значимой социальной составляющей вручена Дмитрию Мраморову ("СКБ-контур").