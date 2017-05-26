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Священник из Швеции лишился сана за желание стать секс-рабомСегодня в 14:17

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Он искал пару в Интернете.

Шведский лютеранский священник были лишен сана после того, как разместил объявление на сайте знакомств. В анкете священнослужитель написал, что ищет "хозяйку, друга, секс-партнера, любовницу, супругу, девушку или пару для купания голышом", сообщает издание Local.

Кроме того, мужчина разместил в анкете фотографии, указывающие на то, что их автор – служитель церкви.

По данным "Уралинформбюро", церковь Швеции сочла данный сайт знакомств "порнографическим", а поведение молодого священника - неподобающим. Он был лишен сана, и больше не сможет служить церкви, заявили в епархии.

Сам священнослужитель поиски любви в сети объяснил тем, что чувствовал себя одиноким после переезда в другой город и расставания с девушкой.

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