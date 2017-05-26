Для патрулирования периметра.

Прокуратура Свердловской области направила в суд иск к собственнику Красноуральского химического завода Ларисе Губайдуллиной. Надзорное ведомство требует ликвидировать отходы производства взрывчатых материалов.

При этом ревизоры намерены обязать бизнесвумен демонтировать оборудование предприятия исключительно с привлечением организации, которая специализируется на работе с пожароопасными веществами, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры.

Вместе с тем на недавнем совместном совещании представителей облпрокуратуры, ЦВО, региональных ГУ МВД и ГУ МЧС, а также Министерства общественной безопасности Свердловской области было решено приблизить маршруты полицейских патрулей к периметру химзавода - чтобы на его территорию не проникали посторонние.

Химзавод не дает горожанам спокойно спать с минувшей весны. 13 марта 2016 года там загорелись резервуары с азотной кислотой емкостью 300 кубометров. Кроме того, на предприятии обнаружили более 60 тонн бесхозного тротила. Было возбуждено уголовное дело. Прошел год, но взрывоопасные запасы по-прежнему остаются на территории заброшенного завода, которая охраняется лишь сторожами-пенсионерами. Разобраться в ситуации пообещал спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.



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