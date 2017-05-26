×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


За создание "групп смерти" будут сажать на 6 летСегодня в 14:24

  • Текст

Госдума ввела уголовную ответственность.

Государственная дума в третьем, окончательном, чтении приняла закон об уголовной ответственности за создание "групп смерти" и склонение детей к суициду. Максимальным наказанием за это будет лишение свободы на срок до 6 лет.

Законопроект был внесен в Госдуму вице-спикером палаты Ириной Яровой. Согласно документу, преследоваться будет деятельность, побуждающая к совершению самоубийства через сообщения (как в Интернете, так и вне его) о возможных способах это сделать, а также склонение, призывы или содействие суициду. Однако обвиняемого могут освободить от уголовной ответственности, если он прекратит свою деятельность и будет сотрудничать со следствием.

Кроме того, закон вводит уголовную ответственность за призыв детей совершать противоправные и опасные поступки. Например, проезд на крыше поезда. За это виновным грозит 3 года лишения свободы, сообщает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловское УФСБ шагнуло на проспект

Свердловское УФСБ шагнуло на проспект

Путинской высоткой.

Папа с дочкой Гофенберг воцарились в "Родине"

Папа с дочкой Гофенберг воцарились в "Родине"

В ожидании генерала.

Пригрели "управляшку" на груди

Пригрели "управляшку" на груди

"Добрым" законодательством.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×