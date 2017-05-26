Подрядчики должны устранить нарушения.

В Екатеринбурге на половине дорог, находящихся на гарантии после недавнего ремонта, появились выбоины. Ямы зафиксированы на 116 из 236 улиц, заявил директор МКУ "Городское благоустройство" Юрий Ведерников на заседании Общественной палаты города.

39 объектов с дефектами были отремонтированы в 2014 году, 28 - в 2015 году, 49 - в 2016 году, передает "Уралинформбюро".

На 22 дорогах нарушения уже устранены. По остальным ведется работа с подрядчиками.