С помощью красок и карандашей.

АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" организовало конкурс рисунков "Моя зеленая планета". Свои работы представили около 40 детей сотрудников. Мероприятие дочернего общества НК "Роснефть" было приурочено к Году экологии.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, фантазия юных художников не знала границ. Одни изобразили яркую радугу, другие нарисовали чистое небо и глубокие реки. Особой популярностью пользовался образ ладоней, держащих земной шар. Даша Макаровская переосмыслила этот символ, нарисовав очаровательную светловолосую девушку, которая бережно хранит Землю.

6-летняя Настя Минина нарисовала нетронутый уголок природы, которым девочка любуется гостя у бабушки и дедушки. А Руслана Ахадова обратилась к проблеме загрязнения воздуха в Красноярске из-за использования на ТЭЦ бурого угля.

18 апреля состоялась церемония награждения. Гендиректор АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" Александр Слепцов поблагодарил всех участников за их фантазию и старания. Председатель жюри Олег Зыков отметил, что оценивать работы юных художников было сложно, победу хотелось присудить каждому.

В итоге первое место в номинации от 3 до 6 лет присудили Насте Мининой. В возрасте от 7 до 10 лет лучшей стала Анастасия Трифонова, а среди подростоков победителей оказалось сразу двое – Руслана Ахадова и Данель Когумбаева.

Все участники и призеры конкурса "Моя зеленая планета" получили дипломы и подарочные сертификаты в магазин детских товаров.