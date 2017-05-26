Дети сотрудников Роспана создали "Зеленую планету"Сегодня в 15:41
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С помощью красок и карандашей.
АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" организовало конкурс рисунков "Моя зеленая планета". Свои работы представили около 40 детей сотрудников. Мероприятие дочернего общества НК "Роснефть" было приурочено к Году экологии.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия, фантазия юных художников не знала границ. Одни изобразили яркую радугу, другие нарисовали чистое небо и глубокие реки. Особой популярностью пользовался образ ладоней, держащих земной шар. Даша Макаровская переосмыслила этот символ, нарисовав очаровательную светловолосую девушку, которая бережно хранит Землю.
6-летняя Настя Минина нарисовала нетронутый уголок природы, которым девочка любуется гостя у бабушки и дедушки. А Руслана Ахадова обратилась к проблеме загрязнения воздуха в Красноярске из-за использования на ТЭЦ бурого угля.
18 апреля состоялась церемония награждения. Гендиректор АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" Александр Слепцов поблагодарил всех участников за их фантазию и старания. Председатель жюри Олег Зыков отметил, что оценивать работы юных художников было сложно, победу хотелось присудить каждому.
В итоге первое место в номинации от 3 до 6 лет присудили Насте Мининой. В возрасте от 7 до 10 лет лучшей стала Анастасия Трифонова, а среди подростоков победителей оказалось сразу двое – Руслана Ахадова и Данель Когумбаева.
Все участники и призеры конкурса "Моя зеленая планета" получили дипломы и подарочные сертификаты в магазин детских товаров.
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