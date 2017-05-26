ВИЗ-бульвар остался без памятникаСегодня в 17:57
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Школе №1 отказано в уникальности.
Одной из старейших школ Екатеринбурга — №1 на ВИЗ-бульваре — отказано в статусе памятника истории и архитектуры. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в областном Управлении по охране и использованию объектов культурного наследия.
По словам руководителя отдела правовой и организационной работы Управления Евгении Игнатовой, такое решение ведомство приняло после консультаций со специалистами областного ВООПИК и двух центров по охране памятников — городского и областного. "Все эти организации дали отрицательное заключение и памятником школу не признали", - заявила собеседница агентства.
"Законом установлены определенные критерии для того, чтобы признать здание памятником и взять его под охрану, - пояснили специалисты МКУ "Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия", - В первую очередь, в нем должна быть уникальность для города и региона. В данном случае объект является типовой застройкой советских времен, которых очень много по всей России".
Вопрос о признании школы №1 памятником истории всплыл после заявления известного градозащитника Олега Букина, в марте 2017 года обратившегося в Управление Госохраны ОКН по Свердловской области с просьбой приостановить реконструкцию объекта. По его мнению, под видом реконструкции школа может быть снесена, а на ее месте построят "нечто новое, не имеющее отношения к изначальному проекту".
В мае работы были приостановлены, но вскоре вероятно возобновятся. Впрочем, по закону заявитель, даже получив отказ, имеет право обжаловать его в суде. По словам Букина, решение об обращении в суд пока не принято: "В данный момент изучаем письмо, полученное от Управления. Решение, что делать дальше, пока не приняли. Но лично я с позицией Управления не согласен. Они приняли решение досрочно, до истечения 90 рабочих дней. Но такой исход вполне ожидаем — ведь в эту реконструкцию уже заложены гигантские федеральные деньги".
Реконструкцией школы №1 по заказу администрации Екатеринбурга занимается компания "Стройтэк". Согласно планам застройщика, новое здание школы будет четырехэтажным и разноуровневым, общая площадь - более 20 тысяч квадратных метров. Это позволит увеличить вместимость учреждения с 260 до 1000 учеников.
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