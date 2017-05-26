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СвЖД открестилась от помойных стоков в АрамилкуСегодня в 17:51

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Организовано независимое расследование.

СвЖД провела внутреннее расследование после обвинений в сбросе коммунальных стоков со станции Седельниково в реку Арамилка. Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, никаких аварий на сетях обнаружено не было.

"В ходе осмотра местности экологами СвЖД было предварительно установлено, что подозрительного цвета вода в реку Арамилка поступает из водоотводного канала, пролегающего вдоль сельскохозяйственного поля. Она прозрачная, без цвета и запаха. Но на дне реки и водоотводного канала имеются отложения ржавого оттенка, за счет которых создается ложное представление об окрашенности стоков", - прокомментировали в пресс-службе.

Компания обратилась в свердловский Роспотребнадзор для проведения независимого расследования.

Стоит напомнить, снимки коричневого ручья, стекающего в реку Арамилка, на прошлой неделе опубликовали пользователи соцсетей. Тогда в Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуре "Уралинформбюро" поясняли, что по данному факту организована проверка. Кроме того, в надзорном ведомстве добавляли, что аналогичные сообщения поступали и ранее. В качестве возможной причины загрязнения Прокуроры называли порывы канализации на станции Седельниково.

Ранее по теме:
Зловонный ручей со станции СвЖД заливает свердловскую реку

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