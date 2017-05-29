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Российским трущобам добавили два годаСегодня в 09:37

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До жестких мер по ликвидации.

Вопрос с переселением россиян из аварийного жилья в постоянном порядке начнет решаться не ранее 2019 года. Это явствует из поручения президента РФ Владимира Путина федеральному правительству, прозвучавшего на совместном заседании Госсовета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития.

Текст поручения опубликован на сайте Кремля. Согласно документу, правительство РФ должно до 1 июля 2018 года внести в Госдуму РФ проект федерального закона, предусматривающий создание с 1 января 2019-го постоянно действующих механизмов переселения граждан из аварийного жилищного фонда. За наведение порядка в этом вопросе ответит председатель правительства Дмитрий Медведев.

Пока же переселение граждан из аварийного жилья ведется в рамках одного из майских указов президента Путина — "О мерах по обеспечению граждан доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг". К реализации этого поручения давно возникают вопросы, наиболее острым из которых является то, что не все дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года, были включены в соответствующие региональные программы. С этой ситуацией глава государства поручил до 15 сентября 2017 года разобраться Генпрокуратуре РФ.

Вместе с тем ранее на низкие темпы расселения аварийного жилья - всего 74% от объема, запланированного на 2014-2017 годы - посетовал министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень. В общей сложности количество обитателей бараков и трущоб, получивших за этот период благоустроенное жилье от государства, составило 530 тысяч человек.

В Свердловской области на конец 2016 года получили новое жилье 12,5 тысячи свердловчан – то есть тоже порядка 75% от запланированного объема. В 2017 году облминстрой планирует возвести для этих целей 70 тысяч квадратных метров новостроек и зарезервировать 22 тысячи "квадратов" на вторичном рынке.

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