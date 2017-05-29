Определяя лучшего сварщика.

24-25 мая в Ямбурге прошел конкурс профессионального мастерства среди электрогазосварщиков. За звание лучшего боролись 12 сотрудников шести подразделений ООО "Газпром добыча Ямбург", сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.

Сначала участники демонстрировали свои умения на практике, сваривая две трубы диаметрами 530 и 159 миллиметров. При выполнении задания оценивалось соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности.

На следующий день конкурсанты сдавали теорию - в течение получаса они отвечали на 25 вопросов.

Все участники подтвердили профмастерство. Руслан Охотников опередил многократного победителя этого конкурса Игоря Тея всего на 0,3 балла. Теперь он будет представлять "Газпром добыча Ямбург" в конкурсе на звание лучшего сварщика ПАО "Газпром". Мероприятие пройдет в конце сентября.