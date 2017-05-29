×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В "Газпром добыча Ямбург" сваривали трубы на скоростьСегодня в 10:23

  • Текст

Определяя лучшего сварщика.

24-25 мая в Ямбурге прошел конкурс профессионального мастерства среди электрогазосварщиков. За звание лучшего боролись 12 сотрудников шести подразделений ООО "Газпром добыча Ямбург", сообщили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия.

Сначала участники демонстрировали свои умения на практике, сваривая две трубы диаметрами 530 и 159 миллиметров. При выполнении задания оценивалось соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности.

На следующий день конкурсанты сдавали теорию - в течение получаса они отвечали на 25 вопросов.

Все участники подтвердили профмастерство. Руслан Охотников опередил многократного победителя этого конкурса Игоря Тея всего на 0,3 балла. Теперь он будет представлять "Газпром добыча Ямбург" в конкурсе на звание лучшего сварщика ПАО "Газпром". Мероприятие пройдет в конце сентября.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

На глазах малютки папа бил маму

На глазах малютки папа бил маму

Вместе со своей законной супругой.

Свердловское УФСБ шагнуло на проспект

Свердловское УФСБ шагнуло на проспект

Путинской высоткой.

Папа с дочкой Гофенберг воцарились в "Родине"

Папа с дочкой Гофенберг воцарились в "Родине"

В ожидании генерала.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×