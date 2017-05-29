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Японцы создали детектор турбулентностиСегодня в 09:47

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Он даст 70 секунд "настроиться".

В Японии создали систему, заранее предупреждающую о зонах турбулентности, возникающих в воздухе. Как сообщает Kyodo со ссылкой на агентства аэрокосмических исследований, устройство работает на лазерных лучах. Датчик фиксирует длину световой волны, которая изменяется при смене воздушных потоков. Таким образом, система может выявить опасную зону за 18 километров до нее. Это даст экипажу самолета около 70 секунд, чтобы предупредить пассажиров.

Подобное устройство могло бы, например, уменьшить число пострадавших во время инцидента, произошедшего 1 мая на борту "Аэрофлота". Тогда самолет, летевший из Москвы в Бангкок, как раз попал в зону турбулентности, из-за сильной тряски пострадали 38 человек. У многих диагностировали переломы, некоторым потребовалась операция. Заранее предупредить пассажиров об опасности травмирования экипаж не мог, передает "Уралинформбюро".

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