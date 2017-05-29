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К полыхающим уральским лесам пригонят водохранилища на рельсахСегодня в 11:09

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До поселений огонь не доберется.

Пожарные поезда Свердловской железной дороги приведены в состояние повышенной готовности. Это связано с угрозой возникновения лесных и торфяных пожаров.

Железнодорожные пожарные подразделения Свердловской магистрали действуют в пяти субъектах Федерации, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СвЖД. Их привлекают для тушения возгораний вблизи путей. Так, в мае огнеборцы станции Егоршино помогли потушить лесной пожар, который угрожал жилым домам поселка Кедровка и складу боеприпасов Минобороны.

Кроме традиционных средств пожаротушения, такие поезда имеют аварийно-спасательное оборудование, позволяющее перекачивать горючие жидкости. Каждый состав имеет запас воды не менее 122 тонн и 5 тонн пенообразователя. В летний период на участках с интенсивным движением в их состав включают дополнительные цистерны-водохранилища.

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