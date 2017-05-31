В честь праздника.

Накануне Дня химика, отмечавшегося 28 мая, работники АО "Русский хром 1915" провели субботник в районе микрорайона Магнитка в Первоуральске. Сотрудники экологического отдела и экоаналитической лаборатории, а также работники других подразделений предприятия собрали бытовой мусор с территории между шламонакопителем и автомобильной дорогой. На очищенном участке заводчане высадили саженцы рябин и березок, а также кусты шиповника.

"В этом году из-за холодной погоды мы пропустили Всероссийский день посадки леса, но сдержали обещание и провели запланированное мероприятие к Дню химика. Надеемся, что теплая погода даст прижиться большинству саженцев. Это наш вклад в озеленение Первоуральска, и еще один шаг в повышение его экологического благополучия", - отметил член правления АО "УК "РосСпецСплав – Группа МидЮрал" Юрий Жильцов.

АО "Русский хром 1915" традиционно участвует в городских субботниках и других мероприятиях по озеленению Первоуральска. Так, например, в рамках Всероссийской акции "Родники России" предприятие благоустроило подходы к роднику на улице Калинина и теперь контролирует его чистоту, на регулярной основе отбирая пробы воды.