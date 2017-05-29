Весна холодно попрощается со свердловчанамиСегодня в 11:38
- Текст
Летом пока и не пахнет.
Последние дни весны в Свердловской области будут холодными. В ночь на 30 мая на Среднем Урале подморозит до минус 2. Все начало недели в регионе ожидаются дожди, на севере - с мокрым снегом. Днем столбик термометра поднимется до 10-15 градусов. Скорость ветра будет достигать 10 метров в секунду.
В Екатеринбурге ночами ожидается не выше плюс 5 градусов. Сегодня днем воздух прогреется лишь до плюс 11 градусов, 30-31 мая - до плюс 15, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.
Согласно долгосрочным прогнозам, к выходным погода сменит гнев на милость. В пятницу-субботу в столице Урала ожидается до плюс 20, но с дождями. Однако потепление будет недолгим.
Стоит отметить, что в минувшие выходные на севере области выпал снег. Осадки были в Качканаре, Краснотурьинске, Серове.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 19:55
В югорском лесу мужчина случайно застрелил знакомого
Приняв его за медведя.Сегодня в 19:26
В Москве шесть человек погибли из-за упавших деревьев
В столице бушует стихия.Сегодня в 18:44
Свердловский агропром "подрастет" на 5 миллиардов
Село без поддержки не оставят.Сегодня в 18:32
На глазах малютки папа бил маму
Вместе со своей законной супругой.Сегодня в 18:22
В Екатеринбурге мужчины с игрушечным пистолетом ограбили магазин
Добычей стал пак пива.Сегодня в 17:58
Екатеринбург спустит еще 12,5 миллионов на транспортную реформу
Желающие подзаработать - в очередь.Сегодня в 17:42
Рационализатор "РН-Пурнефтегаза" покорил югорскую конференцию
Предложив продлить жизнь трубам.Сегодня в 17:28
Зюганов отправил банкира за креслом свердловского губернатора
Четвертый пошел.Сегодня в 17:22
Тюменец пойдет под суд за петлю на шее 4-летнего сына
Так он хотел вернуть жену.Сегодня в 16:59
НТМК запустит пятую линию обработки железнодорожных колес
К четвертому кварталу 2018 года.Сегодня в 16:57
В екатеринбургском "Пассаже" грузовик "встал на дыбы"
Водитель успел выпрыгнуть из кабины.Сегодня в 16:46
Банк "Открытие" предоставит кредит "Югорской генерирующей компании"
В размере 185 миллионов.Сегодня в 16:19
Депутаты обезглавили администрацию Верхней Пышмы
По желанию самого сити-менеджера.Сегодня в 15:58
Экс-глава "Северной казны" не сумел оправдаться за "липу"
Меренков проведет в колонии год и месяц.Сегодня в 15:35
2 260 свердловских выпускников сдали ЕГЭ по географии и информатике
Их напутствовал Федор Конюхов.
Главные новости
- Сегодня в 17:58Екатеринбург спустит еще 12,5 миллионов на транспортную реформу
- Сегодня в 17:28Зюганов отправил банкира за креслом свердловского губернатора
- Сегодня в 13:21Свердловские депутаты Госдумы возьмутся за оружие
- Сегодня в 13:05Куйвашев готовится сделать важное заявление
- Сегодня в 12:47История с первоклассниками Екатеринбурга получила судебную перспективу
Аналитика
На глазах малютки папа бил маму
Вместе со своей законной супругой.
Свердловское УФСБ шагнуло на проспект
Путинской высоткой.
Папа с дочкой Гофенберг воцарились в "Родине"
В ожидании генерала.