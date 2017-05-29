Летом пока и не пахнет.

Последние дни весны в Свердловской области будут холодными. В ночь на 30 мая на Среднем Урале подморозит до минус 2. Все начало недели в регионе ожидаются дожди, на севере - с мокрым снегом. Днем столбик термометра поднимется до 10-15 градусов. Скорость ветра будет достигать 10 метров в секунду.

В Екатеринбурге ночами ожидается не выше плюс 5 градусов. Сегодня днем воздух прогреется лишь до плюс 11 градусов, 30-31 мая - до плюс 15, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском УГМС.

Согласно долгосрочным прогнозам, к выходным погода сменит гнев на милость. В пятницу-субботу в столице Урала ожидается до плюс 20, но с дождями. Однако потепление будет недолгим.

Стоит отметить, что в минувшие выходные на севере области выпал снег. Осадки были в Качканаре, Краснотурьинске, Серове.