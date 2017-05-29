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В Кургане вручили подарок 14 победителю акции "Онлайн-плательщик"Сегодня в 11:41

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Ольге Ивановой подарили утюг.

В Кургане определен 14 победитель акции "Онлайн-плательщик", организованной Энергосбытовой компанией "Восток" и Единым расчетным центром "Прогресс".

Ольга Иванова рассказала, что давно оплачивает электроэнергию и коммунальные услуги через Личный кабинет и уже забыла, когда в последний раз приходила в офисы "Прогресса" для передачи показаний и оплаты. Победительница отметила, что очень рада незаменимому в хозяйстве утюгу и обязательно продолжит пользоваться Личным кабинетом, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ЭК "Восток".

Акция "Онлайн-плательщик" стартовала 1 апреля минувшего года и продлится до конца 2017 года. Ее участники — жители Кургана и области, отказавшиеся от получения бумажной версии информационного листа, своевременно оплачивают коммунальные услуги и ежемесячно передают показания приборов учета через Личный кабинет на сайте ЭК "Восток".

Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте vostok-electra.ru.

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