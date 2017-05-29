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Молодежь ВСМПО поучаствовала во всероссийском экосубботникеСегодня в 14:49

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"Зеленая Россия".

30 молодых сотрудников ВСМПО приняли участие во Всероссийской акции "Зеленая Россия". 17 мая, вооружившись граблями, метлами, лопатами и мешками, они провели в Верхней Салде субботник в сквере по улице Ленина. К заводчанам присоединились и юные добровольцы.

Как отметила начальник отдела коммуникаций ВСМПО Ольга Котельникова, для субботника сквер был выбран не случайно. "Тихое и уютное местечко пользуется популярностью среди молодежи Верхней Салды. Например, супружеские пары в знак верности крепят на мостике металлические замки. Влюбленные не упустят возможности сфотографироваться здесь, а молодые мамы гуляют тут с малышами", - отметила она.

После уборки собранные пакеты с мусором увезли работники УЖКХ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ВСМПО.

"Молодежь не надо заставлять идти на субботник, она должна прийти туда по зову души, и сквер сегодня чистили именно такие люди. Я считаю, что любовь к труду прививается в раннем возрасте, со школьных трудовых акций, придомовых субботников. Ведь это – твоя территория, окружение, где будут расти твои дети", – поделилась своими мыслями контролер цеха №7 ВСМПО Елена Бебишева.

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