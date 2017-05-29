Сотрудники Роспана поздравили ветеранов Великой отечественной войныСегодня в 12:10
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И промаршировали с "Бессмертным полком".
АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" (входит в НК "Роснефть") в преддверии Дня Победы организовало ряд мероприятий. 4 мая под звуки песен военных лет на территории предприятия развернулась полевая кухня. Настоящая фронтовая каша с тушёнкой и брусничный чай помогли всем присутствующим окунуться в атмосферу фронтовых будней. Такой подарок своим коллегам преподнес профсоюзный комитет Общества.
В этот же день роспановцы чествовали ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Роспана. Для главных героев праздника не только накрыли щедрый стол, но и подготовили концерт. Гендиректор АО "РОСПАН-ИНТЕРНЕШНЛ" Александр Слепцов отметил, что День Победы - это всегда праздник со слезами на глазах. От имени коллектива он пожелал, чтобы в глазах ветеранов слезы были только от счастья.
Изюминкой концерта стал вальс "Ах, эти тучи в голубом", исполненный учениками "Роснефть класса". "Да, мы не можем сделать для ветеранов чего-то большего, но наши песни и танцы – это наша благодарность людям, которые подарили нам жизнь", - отметила ученица Полина Стецюк.
8 мая роспановцы вспоминали павших героев на Площади Памяти. А в День Победы по улицам Нового Уренгоя в многотысячном шествии прошла и колонна АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ". Так же сотрудники предприятия приняли участие в акции "Бессмертный полк".
Так, главный специалист Управления перспективного планирования Алексей Троянов пришел на парад с портретом своего прадеда, о подвигах которого слышал с самого детства. Федор Николаевич Троянов был призван на фронт в начале войны, был удостоен ордена "Красная звезда", медали "За оборону Сталинграда" и других наград.
В семье начальника отдела транспортного обеспечения АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" Михаила Борисюка бережно хранят память о дедушке его супруги, старшем сержанте Иване Ефимовиче Сакове. С июня 1941 года по август 1942 года он воевал на Западном фронте. После ранения попал на I Белорусский фронт, где в сентябре 1943 года снова был тяжело ранен. Однако после лечения Иван Саков вернулся на передовую. За свои подвиги он получил Орден Красного знамени и Орден Отечественной войны II степени.
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