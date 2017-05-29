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История с первоклассниками Екатеринбурга получила судебную перспективуСегодня в 12:47

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Горобраз готовится к защите.

Судье Орджоникидзевского райсуда Екатеринбурга Александре Грудновой предстоит нелегкий процесс, к которому будет приковано внимание общественности. 20 июня она начнет предварительное судебное заседание по иску родителей маленьких екатеринбуржцев, не попавших в гимназию №99.

Ранее "Уралинформбюро" подробно рассказывало о том, что в "английской" гимназии на Уралмаше 50 из 75 мест в трех первых классах заняли дети с временной пропиской. А оставшихся без парты 35 "местных" мальчиков и девочек глава департамента образования Екатерина Сибирцева запланировала пристроить в дополнительно открываемый класс в расположенной поблизости школе №136.

Руководство департамента утверждает, что при зачислении были соблюдены права всех претендентов - как "местных", так и "временщиков". Просто кому-то в ночь на 1 февраля 2017 года повезло больше в момент зависания сайта госуслуг, где велась электронная запись, и они пробились на заветные места.

Почти два десятка "местных" родителей с позицией горобраза не согласились и обратились с иском, требуя аннулировать результаты зачисления в гимназию №99, поскольку у них не было объективной возможности подать заявления из-за сбоя работы сайта, которую обеспечивал Екатеринбургский филиал ПАО "Ростелеком".

Один из истцов Алексей Усенко заявил "Уралинформбюро": "Департамент образования предложил нам 136-ю школу, которая находится в трех кварталах от нашего дома с очень серьезными перекрестками, с оживленным движением. Плюс у нее один из самых низких рейтингов среди школ города. Качество образования оставляет желать лучшего. Я не собираюсь отдавать туда ребенка. Это предложение мы все коллективно отвергли. Мы, родители, не хотим, чтобы наши дети получали заведомо худшее образование, чем в 99-й".

Между тем, как стало известно агентству, парламент Свердловской области будет выходить в Госдуму РФ с инициативой законодательно гарантировать право первоочередного зачисления в первые классы тех, кто постоянно проживает в закрепленных за учебными заведениями микрорайонах.

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