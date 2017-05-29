Из-за опрессовок.

29 мая - 1 июня жители Екатеринбурга и Верхней Пышмы из-за опрессовок останутся без горячей воды.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, с 23.00 сегодняшнего дня до 7.00 завтрашнего пройдут гидравлические испытания магистральных и распределительных трубопроводов. 31 мая - 1 июня (с 0.00 до 6.00) специалисты будут проверять обратные магистральные трубопроводы.

Стоит отметить, что в этом году опрессовки пройдут в два этапа. Второй намечен на середину июля (с 23.00 10 числа до 07.00 11 числа, а также 12 - 13 числа с 0.00 до 6.00).