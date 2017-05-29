×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге жители более 10 многоэтажек сидят без холодной водыСегодня в 15:20

  • Текст

Почти неделю.

Екатеринбуржцы, живущие в многоэтажках по улицам Фролова, Татищева, Рабочих, Красноуральская и Заводская, сидят без холодной воды.

24 мая жители этих домов заметили резкое понижение давления при подаче ХВС в квартиры. Специалисты "Водоканала" объяснили это протечкой на крупной магистрали.

"Низкого давления хватало лишь на водоснабжение первых трех этажей многоквартирных домов, - рассказывает начальник аварийно-диспетчерской службы УК "Верх-Исетская" Антон Шевелев. – Информация было оперативно передана ресурсоснабжающей организации, в ее ведении находятся сети холодного водоснабжения. Однако работать по данной заявке сотрудники "Водоканала" начали лишь спустя два дня."

В сообщении поставщика было указано, что ремонт завершится в субботу, однако водоснабжение так и не было восстановлено. 28 мая вместо того, чтобы оперативно восстановить холодное водоснабжение, МУП "Водоканал" полностью отключило полтора десятка домов от ресурса, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УК "Верх-Исетская".

По мнению специалистов аварийно-диспетчерской службе УК "Верх-Исетская", сотрудники ресурсоснабжающей компании либо до сих пор не могут найти место порыва на магистрали, либо возникли какие-то проблемы с переключением на резервную ветку. "Какие конкретно работы проводит поставщик и, когда они будут завершены, управляющую организацию так и не уведомили", - заключили там.

Ситуация осложняется тем, что в некоторых домах водоснабжение осуществляется с помощью бойлеров. В результате из-за отключения ХВС у людей нет ни холодной, ни горячей воды.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

На глазах малютки папа бил маму

На глазах малютки папа бил маму

Вместе со своей законной супругой.

Свердловское УФСБ шагнуло на проспект

Свердловское УФСБ шагнуло на проспект

Путинской высоткой.

Папа с дочкой Гофенберг воцарились в "Родине"

Папа с дочкой Гофенберг воцарились в "Родине"

В ожидании генерала.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×