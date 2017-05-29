Почти неделю.

Екатеринбуржцы, живущие в многоэтажках по улицам Фролова, Татищева, Рабочих, Красноуральская и Заводская, сидят без холодной воды.

24 мая жители этих домов заметили резкое понижение давления при подаче ХВС в квартиры. Специалисты "Водоканала" объяснили это протечкой на крупной магистрали.

"Низкого давления хватало лишь на водоснабжение первых трех этажей многоквартирных домов, - рассказывает начальник аварийно-диспетчерской службы УК "Верх-Исетская" Антон Шевелев. – Информация было оперативно передана ресурсоснабжающей организации, в ее ведении находятся сети холодного водоснабжения. Однако работать по данной заявке сотрудники "Водоканала" начали лишь спустя два дня."

В сообщении поставщика было указано, что ремонт завершится в субботу, однако водоснабжение так и не было восстановлено. 28 мая вместо того, чтобы оперативно восстановить холодное водоснабжение, МУП "Водоканал" полностью отключило полтора десятка домов от ресурса, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УК "Верх-Исетская".

По мнению специалистов аварийно-диспетчерской службе УК "Верх-Исетская", сотрудники ресурсоснабжающей компании либо до сих пор не могут найти место порыва на магистрали, либо возникли какие-то проблемы с переключением на резервную ветку. "Какие конкретно работы проводит поставщик и, когда они будут завершены, управляющую организацию так и не уведомили", - заключили там.

Ситуация осложняется тем, что в некоторых домах водоснабжение осуществляется с помощью бойлеров. В результате из-за отключения ХВС у людей нет ни холодной, ни горячей воды.