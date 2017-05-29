2 260 свердловских выпускников сдали ЕГЭ по географии и информатикеСегодня в 15:35
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Их напутствовал Федор Конюхов.
29 мая 2017 года свердловские выпускники школ сдали первые ЕГЭ основного этапа. Начались госэкзамены с географии и информатики. Их выбрали 331 и 1929 одиннадцатиклассников соответственно. Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области, старт итоговой аттестации в регионе прошел без технологических сбоев.
На экзамене по географии ученики демонстрируют знания по блокам "Источники географической информации", "Природа Земли и человек", "Население мира", "Мировое хозяйство", "Природопользование и геоэкология", "Регионы и страны мира", "География России". Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 34 задания, отличающихся формой и уровнем сложности.
Задания в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ по информатике и ИКТ разработано по основным темам учебного курса: "Информация и ее кодирование", "Моделирование и компьютерный эксперимент", "Системы счисления", "Логика и алгоритмы", "Элементы теории алгоритмов", "Программирование", "Архитектура компьютеров и компьютерных сетей", "Обработка числовой информации", "Технологии поиска и хранения информации". Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 27 заданий, различающихся формой и уровнем сложности.
Стоит напомнить, что 26 мая первый экзамен в рамках ГИА сдавали ученики девятых классов. Аттестацию по иностранному языку выбрали более 2 500 человек. Большая часть из них решили сдавать экзамен по английскому языку (2409), 63 человека выбрали французский язык, еще 81 – немецкий.
В преддверии выпускных испытаний к школьникам с видеопосланием обратился известный путешественник Федор Конюхов, признавшийся, что его любимым предметом в школе была география. "У вас впереди – большая и красивая дорога", – напутствовал он.
В целом экзамены в регионе будут сдавать более 39 000 девятиклассников и более 17 000 выпускников 11 классов. В регионе подготовлены 467 пункта проведения экзаменов для девятых классов, из них 23 – на дому, чтобы аттестацию могли пройти и дети с ограниченными возможностями. Для проведения аттестации в 11 классах будут работать 203 аудитории. Девять из них организованы на дому, 32 – в учреждениях ФСИН.
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