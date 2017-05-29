Екатеринбург спустит еще 12,5 миллионов на транспортную реформуСегодня в 17:58
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Желающие подзаработать - в очередь.
Екатеринбургские чиновники продолжают вбухивать миллионы в транспортную реформу, вызвавшую волну критики со стороны горожан и экспертов.
Департамент архитектуры и градостроительства мэрии объявил конкурс по выбору подрядчика, который должен будет провести очередное исследование работы общественного транспорта, передает "Уралинформбюро". Срок исполнения контракта - 1 марта 2018 года, цена вопроса - 12,5 миллионов рублей.
Согласно техзаданию, победителю аукциона предстоит собрать данные о работе автобусов, трамваев и маршруток, об использовании перехватывающих стоянок, а также о пассажиропотоках в аэропорту Кольцово, пригородных поездах и автобусах. Информацию необходимо будет проанализировать и предложить меры по повышению эффективности в этой сфере. Обязательное требование - использование опыта как минимум 20 зарубежных городов.
Кроме того, специалисты должны учесть наработки "Города.PRO", который ранее представил первый вариант новой транспортной схемы. Результат работы, за которую было заплачено 8 миллионов рублей, обернулся акциями протеста горожан. Схема предполагала отмену 114 маршрутов, вместо них предложили всего 62 новых. Народное негодование заставило мэрию отодвинуть реформу на два года. Однако первые шаги будут сделаны в текущем году - власти рассчитывают ликвидировать 15 частных маршрутов.
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