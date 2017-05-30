Ремонт будет бесплатным.

Citroen отзывает 30 000 автомобилей своей марки, проданных в России. В это число попали хэтчбеки моделей C4 и DS4, купленные с января 2011 по июнь 2016 года, сообщает Росстандарт со ссылкой на уполномоченного представителя марки в нашей стране.

"Причина отзыва – трос замка на обшивке капота, который может оказаться недостаточным для нормальной эксплуатации", – говорится в официальном сообщении. Представители Citroen свяжутся с владельцами авто по почте или телефону и пригласят на ремонт.

В сервисах иномарки проверят, установят защиту от коррозии и надежно закрепят трос замка капота. Все работы для автовладельцев будут бесплатными, передает "Уралинформбюро".