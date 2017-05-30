22% считают, что самое время копить.

59% российских семей не имеют сбережений - таковы данные майского опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Как пишет Rambler News Service, эта цифра остается стабильной последние три месяца. В декабре 2016 года ни гроша за душой не имели 64% респондентов.

22% опрошенных считают, что сейчас самое время откладывать на черный день. При этом 40% россиян предпочитают счет в банке, 26% - наличные, 20% полагают, что на вкладе надо хранить лишь часть сбережений.

44% уверены, что в нынешней экономической ситуации нет смысла копить, передает "Уралинформбюро". Треть россиян считают, что лучше тратить деньги на крупные покупки.

За последний месяц 68% опрошенных не смогли отложить ни копейки, 16% добавили в "финансовую подушку" ту же сумму, как обычно. Только 3% смогли пополнить запас существеннее, чем ранее.

В опросе принимали участие 2000 респондентов в 55 регионах России.