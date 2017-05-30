На площади в 3000 квадратных метров.

На ММК стартовала кампания по озеленению. Территорию комбината украсят клумбы со 120 тысячами цветов. Среди них петуния, антуриум, алиссум, цинерария, агератум.

Ежедневного озеленители засаживают 150 квадратных метров. В целом под цветы отведено 3 000 квадратных метров территории ММК. Большая часть будет посажена непосредственно на промплощадке.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей предприятия, вопросам благоустройства в ММК уделяют большое внимание. В конце апреля завершился традиционный месячник по благоустройству территории. Во время субботников работники убрали мусор, очистили зеленые насаждения и обочины автодорог, покрасили и побелили бордюры, ограждения и опоры, очистили от мусора асфальтовые покрытия на закрепленных территориях.

Следует отметить, что комбинат, а также общества, входящие в Группу компаний ОАО "ММК", стабильно входят в число самых благоустроенных организаций Магнитогорска по итогам ежегодного конкурса горадминистрации.