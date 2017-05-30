×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


ММК украсят 120 тысяч цветовСегодня в 09:55

  • Текст

На площади в 3000 квадратных метров.

На ММК стартовала кампания по озеленению. Территорию комбината украсят клумбы со 120 тысячами цветов. Среди них петуния, антуриум, алиссум, цинерария, агератум.

Ежедневного озеленители засаживают 150 квадратных метров. В целом под цветы отведено 3 000 квадратных метров территории ММК. Большая часть будет посажена непосредственно на промплощадке.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации и общественных связей предприятия, вопросам благоустройства в ММК уделяют большое внимание. В конце апреля завершился традиционный месячник по благоустройству территории. Во время субботников работники убрали мусор, очистили зеленые насаждения и обочины автодорог, покрасили и побелили бордюры, ограждения и опоры, очистили от мусора асфальтовые покрытия на закрепленных территориях.

Следует отметить, что комбинат, а также общества, входящие в Группу компаний ОАО "ММК", стабильно входят в число самых благоустроенных организаций Магнитогорска по итогам ежегодного конкурса горадминистрации.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Екатеринбург готовится к "Шайтан-локауту"

Екатеринбург готовится к "Шайтан-локауту"

Коллапс на дорогах случится через 2 дня.

Дорожная карта Путина

Дорожная карта Путина

Прибавила точку на Среднем Урале.

Как попасть в кому, а не в спецназ УФСИН

Как попасть в кому, а не в спецназ УФСИН

Выясняют тюменские следователи.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×