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Биологи научились заживлять раны вдвое быстрееСегодня в 11:35

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И без шрамов.

Канадские биологи смогли "запрограммировать" клетки на быстрое заживление ран, пишет Journal of Investigative Dermatology.

За основу ученые взяли так называемые макрофаги, клетки иммунной системы, которые участвуют в восстановлении кожных тканей и блокируют воспалительные процессы. Но их "работа" создает рубцы и шрамы.

К этим клеткам исследователи добавили специальный белок MFG-E8, который заставлял макрофаги быстрее заживлять раны и практически нивелировал негативные эффекты, передает "Уралинформбюро".

Эксперименты ставили на мышах. Раны грызунов, после обработки клетками, заживали в два раза быстрее. Сейчас биологи адаптируют технологию для людей. Она поможет больным с диабетом и ВИЧ, раны которых практически не заживают. Повреждение кожи у них способно вызвать постоянные язвы и привести к ампутации.

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