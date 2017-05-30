Из федеральной казны.

Правительство РФ выделило 1,25 миллиарда рублей на переселение жителей Березников из зоны техногенной аварии. Соответствующее распоряжение подписал глава кабина Дмитрий Медведев.

Соцвыплаты получат 4492 человек, проживающих недалеко от провала, образовавшегося в декабре 2011 года вблизи здания шахтостроительного управления компании "Уралкалий". По последним наблюдениям, размер воронки, расположенной в полутора километрах от жилых домов, составляет 135 на 144 метра, передает "Уралинформбюро".

Провалы появляются в городе регулярно после затопления шахты "Уралкалия" в 2006 году. Самый большой из них имеет диаметр порядка 400 метров. Осенью 2016 года прокуратура Прикамья по поручению президента РФ Владимира Путина начала проверку "Уралкалия" на соблюдение законодательства при закладке шахт. Ее результаты пока не были озвучены.

Ожидается, что на переселение граждан из опасной зоны будет направлено 6 миллиардов рублей в 2017-2018 годах. Треть из них должна выделить федерация, треть - краевой бюджет и столько же - "Уралкалий".