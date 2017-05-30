"Заложникам" березниковской воронки выделили 1,25 миллиардаСегодня в 13:05
- Текст
Из федеральной казны.
Правительство РФ выделило 1,25 миллиарда рублей на переселение жителей Березников из зоны техногенной аварии. Соответствующее распоряжение подписал глава кабина Дмитрий Медведев.
Соцвыплаты получат 4492 человек, проживающих недалеко от провала, образовавшегося в декабре 2011 года вблизи здания шахтостроительного управления компании "Уралкалий". По последним наблюдениям, размер воронки, расположенной в полутора километрах от жилых домов, составляет 135 на 144 метра, передает "Уралинформбюро".
Провалы появляются в городе регулярно после затопления шахты "Уралкалия" в 2006 году. Самый большой из них имеет диаметр порядка 400 метров. Осенью 2016 года прокуратура Прикамья по поручению президента РФ Владимира Путина начала проверку "Уралкалия" на соблюдение законодательства при закладке шахт. Ее результаты пока не были озвучены.
Ожидается, что на переселение граждан из опасной зоны будет направлено 6 миллиардов рублей в 2017-2018 годах. Треть из них должна выделить федерация, треть - краевой бюджет и столько же - "Уралкалий".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:00
Сбербанк сократит 45 тысяч сотрудников
К 2025 году.Сегодня в 19:52
Ново-Тихвинский монастырь предъявил документы Госохране
Они решат судьбу Успенской церкви.Сегодня в 19:41
Жители Ноябрьска наткнулись на медведицу
С потомством.Сегодня в 19:31
В УФНС Зауралья прошли обыски
Правоохранители изъяли у налоговиков документы.Сегодня в 19:17
Южноуральца осудили на 12 лет за убийство директора завода
По производству бетонных блоков.Сегодня в 19:00
В Тюменской области разыскивают педофила из Рязани
Надругавшегося над девочкой.Сегодня в 18:48
В Екатеринбурге на остановке умерли два молодых человека
Предположительно, от передозировки наркотиками.Сегодня в 18:41
Екатеринбурженка избила 9-летнего ребенка
Из-за бутылки с водой.Сегодня в 18:39
Ямальский инженер отделался "условкой" за утонувшего бульдозериста
Трагедия произошла на зимнике.Сегодня в 18:25
В Тюмени бесправный водитель отправил в кому 5-летнего мальчика
За жизнь ребенка борются врачи.Сегодня в 18:15
Россия заплатит за фальсификации на выборах в 2011 году
Десятки тысяч евро.Сегодня в 17:59
Глава Прикамья распорядился уволить виновную в ЧП около ДК Солдатова
И сделал выговор краевому министру культуры.Сегодня в 17:57
Что доктор прописал: продаже интим-товаров прочат ограничение
Медицинскими показаниями.Сегодня в 17:47
В Тюмени "капитальный" подрядчик положил в карман почти 13 миллионов
Деньги предназначались на облицовку дома.Сегодня в 17:41
"Газпром добыча Ямбург" оберегает экологию Арктики
Уменьшая воздействие на окружающую среду.
Главные новости
- Сегодня в 19:52Ново-Тихвинский монастырь предъявил документы Госохране
- Сегодня в 17:37Екатеринбург готовится к "Шайтан-локауту"
- Сегодня в 16:44В Челябинске 3-месячный ребенок умер в ожидании скорой
- Сегодня в 13:49Дорожная карта Путина
- Сегодня в 12:30Как попасть в кому, а не в спецназ УФСИН
Аналитика
Екатеринбург готовится к "Шайтан-локауту"
Коллапс на дорогах случится через 2 дня.
Дорожная карта Путина
Прибавила точку на Среднем Урале.
Как попасть в кому, а не в спецназ УФСИН
Выясняют тюменские следователи.