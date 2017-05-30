Машины пускают на запчасти.

Страховые компании составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России. Его возглавил Hyundai Solaris, пишет РИА "Новости".

Дальше в списке идут Toyota Land Cruiser, Land Rover Discovery, Lexus LX, Kia Rio, Ford Focus, Audi Q5, BMW X5. Как поясняют эксперты, люксовые авто угоняют под заказ, а машины массового сегмента разбирают на запчасти, передает "Уралинформбюро".

По данным страховщиков, 51% всех автокраж приходится на Санкт-Петербург и Ленинградскую область, еще четверть - на Москву и Подмосковье.