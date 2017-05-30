В ряде регионов даже раньше.

ЕГЭ по иностранному языку станет обязательным к 2022 году. В ряде пилотных регионов его введут уже в 2020. Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на заседании Рособрнадзора 29 мая. По ее словам, возможно, только в этом экзамене сохранится тестовая часть заданий. Из ЕГЭ по большинству предметов закрытые вопросы исчезли в 2017 году.

Васильева напомнила, что через три года обязательным станет государственный экзамен и по истории. Пока для получения аттестата школьники должны сдать ЕГЭ по русскому языку и математике, передает "Уралинформбюро".