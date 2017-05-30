Прибудет 31 мая.

Циклон, погубивший 16 человек в Москве и Подмосковье, движется в сторону Урала, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском гидрометеоцентре. Затронет воздушная масса, в частности, Свердловскую и Челябинскую области. Однако урагана, сродни случившемуся в столице, на Среднем Урале синоптики не ждут.

"Уже 31 мая мы ожидаем местами грозы с порывами ветра до 15-20 метров в секунду. Но для Урала это не критично, это часто бывает", – пояснила главный уральский синоптик Галина Шепоренко.

Стоит напомнить, пришедший в центральную Россию циклон вызвал 29 мая мощный ураган в Москве. Шквалистый ветер вырывал деревья и валил столбы. В столице и области погибло 16 человек. В больницах, как сообщил в своем Twitter мэр Москвы Сергей Собянин, остаются 108 человек. Повреждены кровли 243 домов, 135 опор освещения и около 2000 автомобилей.



Ранее по теме:

Смерть с ураганной скоростью