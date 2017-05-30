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Екатеринбуржцам придется полсуток ждать вылета в ТурциюСегодня в 16:05

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Boeing подготовят лишь к утру.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово на 12 часов задерживается рейс авиакомпании "ВИМ-Авиа" до Даламана (Турция).

По информации онлайн-табло Кольцово, изначально планировалось, что борт вылетит в 17.05 30 мая. Однако, согласно последним данным, Boeing 777-200 поднимется в небо только в 5.05 31 мая.

"Задержка связана с подготовкой воздушного судна", - пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе воздушной гавани. У перевозчика получить комментарий не удалось.

По всей видимости, Boeing поздно прибудет в уральскую столицу. В связи с этим потребуется время на его подготовку.

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