Boeing подготовят лишь к утру.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово на 12 часов задерживается рейс авиакомпании "ВИМ-Авиа" до Даламана (Турция).

По информации онлайн-табло Кольцово, изначально планировалось, что борт вылетит в 17.05 30 мая. Однако, согласно последним данным, Boeing 777-200 поднимется в небо только в 5.05 31 мая.

"Задержка связана с подготовкой воздушного судна", - пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе воздушной гавани. У перевозчика получить комментарий не удалось.

По всей видимости, Boeing поздно прибудет в уральскую столицу. В связи с этим потребуется время на его подготовку.