С парашютом.

Электромонтер Кальчинского месторождения ООО "РН-Уватнефтегаз" Андрей Зиятдинов победил в Открытом чемпионате Тюменской области по парашютному спорту на кубок памяти А.Ефремова.

Соревнования проходят в Уватском районе на базе авиационно-спортивного клуба "Высота" второй год, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ООО "РН-Уватнефтегаз".

Традиционно турнир собрал сильнейших представителей парашютного спорта. За звание лучших по классическому парашютизму боролись спортсмены из Увата, Тюмени, Урая, Стрежевого, Нижневартовска, Нефтеюганска, Челябинска и ряда других городов.

По итогам прыжков электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО "РН-Уватнефтегаз", кандидат в мастера спорта Андрей Зиятдинов был признан абсолютным лидером. Компанию на пьедестале ему составили уватские спортсмены Иван Кирейчук и Евгений Иванов.

В командном зачете победу одержали представители Тюмени, серебро и бронзу забрали уватские команды.

Следует отметить, что "РН-Уватнефтегаз" ежегодно поддерживает Уватский авиационный клуб "Высота". Предприятие выделяет средства не только на приобретение парашютов и закупку ГСМ, но и участие в соревнованиях различного уровня.