×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Сотрудник "РН-Уватнефтегаза" покорил тюменское небоСегодня в 16:33

  • Текст

С парашютом.

Электромонтер Кальчинского месторождения ООО "РН-Уватнефтегаз" Андрей Зиятдинов победил в Открытом чемпионате Тюменской области по парашютному спорту на кубок памяти А.Ефремова.

Соревнования проходят в Уватском районе на базе авиационно-спортивного клуба "Высота" второй год, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ООО "РН-Уватнефтегаз".

Традиционно турнир собрал сильнейших представителей парашютного спорта. За звание лучших по классическому парашютизму боролись спортсмены из Увата, Тюмени, Урая, Стрежевого, Нижневартовска, Нефтеюганска, Челябинска и ряда других городов.

По итогам прыжков электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО "РН-Уватнефтегаз", кандидат в мастера спорта Андрей Зиятдинов был признан абсолютным лидером. Компанию на пьедестале ему составили уватские спортсмены Иван Кирейчук и Евгений Иванов.

В командном зачете победу одержали представители Тюмени, серебро и бронзу забрали уватские команды.

Следует отметить, что "РН-Уватнефтегаз" ежегодно поддерживает Уватский авиационный клуб "Высота". Предприятие выделяет средства не только на приобретение парашютов и закупку ГСМ, но и участие в соревнованиях различного уровня.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Екатеринбург готовится к "Шайтан-локауту"

Екатеринбург готовится к "Шайтан-локауту"

Коллапс на дорогах случится через 2 дня.

Дорожная карта Путина

Дорожная карта Путина

Прибавила точку на Среднем Урале.

Как попасть в кому, а не в спецназ УФСИН

Как попасть в кому, а не в спецназ УФСИН

Выясняют тюменские следователи.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×