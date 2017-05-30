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Что доктор прописал: продаже интим-товаров прочат ограничениеСегодня в 17:57

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Медицинскими показаниями.

Продавать интимные товары должны исключительно по рецепту врача. Об этом в обращении к Минздраву РФ заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. В своем письме он попросил ведомство приравнять секс-игрушки к медицинским изделиям, пишет "Интерфакс".

В случае если идея Милонова будет воплощена в жизнь, продажа товаров категории "18+" будет подлежать лицензированию, а приобретать их можно будет только по медицинским показаниям.

Более того, по мнению депутата, сами магазины "товаров для взрослых" провоцирую сексуальные отклонения. Поэтому он также попросил министра здравоохранения Веронику Скворцову запретить деятельность секс-шопов, передает "Уралинформбюро".

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