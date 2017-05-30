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Глава Прикамья распорядился уволить виновную в ЧП около ДК СолдатоваСегодня в 17:59

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И сделал выговор краевому министру культуры.

Врио губернатора Пермского края Максим Решетников распорядился уволить директора КГАУ "Центр по реализации проектов в сфере культуры" Ольгу Кузьмину после ЧП около ДК имени Солдатова. Тогда под рухнувшей металлоконструкцией пострадали 7 детей.

Кроме того, сделан выговор министру культуры края Галине Кокоулиной, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора региона.

После проведения внутренней проверки, организованной по поручению Решетникова, выяснилось, что сотрудники КГАУ не проверили качество выполненным подрядчиками работ. Из-за этого и произошло обрушение конструкции сцены.

"Форма установленных конструкций не соответствовала первоначально изображенной в приложении к уведомлению о мероприятии - у обеих конструкций отсутствовала одна из четырех секций в основании, что должно было повысить устойчивость конструкций. К договору не был приложен предусмотренный техническим заданием макет оформления сцены, предоставляемый заказчиком", - пояснили в пресс-службе.

Контроль за деятельностью КГАУ "Центр по реализации проектов в сфере культуры" должно было осуществлять министерство культуры Прикамья. Оно также не справилось с обязанностями.

ЧП около ДК имени Солдатова произошло днем 24 мая 2017 года во время репетиции праздника Славянской письменности. Из-за порыва ветра рухнула металлическая конструкция, являющаяся частью сцены. Она придавила 7 детей. Сейчас состояние большинства из них удовлетворительное или средней тяжести. Двое уже выписаны из стационара и проходят амбулаторное лечение. Одна девочка находится в тяжелом состоянии в реанимации. У нее тяжелая сочетанная травма с повреждением костей таза и черепно-мозговая травма. Родственникам девочки выделили 400 тысяч рублей в качестве матпомощи. Остальным пострадавшим перечислено по 200 тысяч.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 К РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

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