С потомством.

Жители Ноябрьска сообщают в соцсетях, что видели в лесном массиве рядом с аэропортом медведицу с потомством.

"Очень быстро перебегают дорогу, просьба всем быть осторожными", - пишут горожане в группе "ВКонтакте" "Происшествия Ноябрьска".

Новость напугала местных жителей. В комментариях они пишут, что не будут ездить в сторону аэропорта, передает "Уралинформбюро".