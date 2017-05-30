К 2025 году.

Сбербанк планирует сократить 45 тысяч человек к 2025 году. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава кредитной организации Герман Греф.

По его словам, в данный момент численность сотрудников Сбербанка составляет 325 тысяч человек. К 2025 году их будет 280 тысяч, передает "Уралинформбюро".

При этом, что касается новых направлений в кредитной организации, в частности, сферы IT-технологий, то набор новых специалистов будет продолжаться.