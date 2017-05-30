Ново-Тихвинский монастырь предъявил документы ГосохранеСегодня в 19:52
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Они решат судьбу Успенской церкви.
Реставрация Успенской церкви в Ново-Тихвинском монастыре велась без соответствующей научно-проектной и разрешительной документации. Такой вывод по итогам проверки, стартовавшей 27 апреля 2017 года, вынесло Управление по охране и использованию объектов культурного наследия Свердловской области.
Как сообщила "Уралинформбюро" начальник отдела правовой и организационной работы Управления Евгения Игнатова, руководству Ново-Тихвинского монастыря было выдано предписание подготовить и сдать в Управление всю отчётную документацию по проекту. "Монастырь согласился на это условие, - пояснила собеседница агентства. - Сейчас на Успенской церкви никакие работы не ведутся. На днях монастырь предоставил нам требуемые документы, они занимают три больших коробки. Как только мы их рассмотрим, примем решение, выдать разрешение на проведение работ или нет".
Следует отметить, что поводом для проверки Управления стала информация о якобы сносе Успенской церкви, распространенная СМИ с подачи екатеринбургских градозащитников. Тогда в интервью "Уралинформбюро" епископ Среднеуральский Евгений, в частности, заявил: "Церковь Успения Пресвятой Богородицы стоит на своем месте в Ново-Тихвинском монастыре, как и стояла… Сейчас там идет реставрация, в частности, производится замена кирпича".
Однако Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области сообщило агентству, что никаких разрешений и заданий на проведение каких-либо работ на этом памятнике не выдавало. А 5 мая на сайте Управления появилась историко-культурная экспертиза, подготовленная тремя искусствоведами из Москвы по заказу Ново-Тихвинского монастыря. Из этого акта следует, что состояние стен Успенской церкви, долгое время служившей кухней военного госпиталя, аварийное – из-за чего может произойти разрушение внутренних стен и перегородок.
Экспертиза была выставлена на общественное обсуждение, которое завершилось 30 мая. По словам Евгении Игнатовой, среди отзывов большинство положительные, но немало и негативных. "В установленные законодательством сроки Управление вынесет решение, принимать эту экспертизу или нет", - резюмировала она.
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