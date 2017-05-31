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Россиян избавили от угрозы аннулирования путевок в ТурциюСегодня в 08:50

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Туристов теперь ничего не остановит.

Росавиация отозвала предупреждение о возможных ограничениях чартеров российских авиакомпаний в Анталью. Об этом федеральным СМИ сообщили собственные источники.

Об угрозе отмены рейсов в Турцию авиакомпании были уведомлены в апреле (в мае власти уточнили, что запрет может коснуться только Антальи). Поводом стала сложная внутриполитическая ситуация в Республике. После этого спрос на анатолийские курорты среди уральцев упал вдвое, передает "Уралинформбюро". Теперь у Турции есть все шансы вернуть докризисный турпоток.

Стоит напомнить, что россияне перестали летать на турецкие курорты с ноября 2015 года, когда Анкара совершила атаку на российский Су-24 в Сирии. Чартеры возобновили спустя почти год.

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