Самих пенсионеров "сократят".

Пенсии россиян в 2035 году останутся ниже уровня 2013 года. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на макропрогноз Минэкономразвития на ближайшие 18 лет. Реальные доходы населения достигнут докризисного показателя только в 2022-м.

В макропрогнозе прописано увеличение количества занятых и производительности труда, в частности за счет повышения пенсионного возраста. Благодаря реформам доля пенсионеров среди населения страны должна сократиться с 35% до 22%.

При этом реальные зарплаты через 18 лет вырастут на 56,5%, передает "Уралинформбюро".

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