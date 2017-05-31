Минэкономразвития "заморозило" пенсии до 2035 годаСегодня в 09:57
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Самих пенсионеров "сократят".
Пенсии россиян в 2035 году останутся ниже уровня 2013 года. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на макропрогноз Минэкономразвития на ближайшие 18 лет. Реальные доходы населения достигнут докризисного показателя только в 2022-м.
В макропрогнозе прописано увеличение количества занятых и производительности труда, в частности за счет повышения пенсионного возраста. Благодаря реформам доля пенсионеров среди населения страны должна сократиться с 35% до 22%.
При этом реальные зарплаты через 18 лет вырастут на 56,5%, передает "Уралинформбюро".
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