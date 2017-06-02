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Изобретатель Роспана покорил Новый Уренгой топливным проектом31 мая в 09:53

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На конференции молодых ученых и специалистов.

Молодой специалист АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" Владислав Шерстобитов занял первое место по итогам V Всероссийской конференции молодых ученых и специалистов. Мероприятие, проходившее в Новом-Уренгое 16-17 мая, собрало более 300 изобретателей и рационализаторов из 25 городов России и ближнего зарубежья. Это представители более 40 ведущих предприятий в области ТЭКа.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Роспана, молодые специалисты защищали доклады в 8 секциях. Владислав Шерстобитов представил проект "Получение моторных топлив по технологии БИМТ при разработке труднодоступных месторождений АО "РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ" на примере Минховского лицензионного участка".

Следует отметить, что организатором конференции молодых ученых выступает региональная общественная организация "Ученый совет ЯНАО" при поддержке правительства Ямала, общественной Палаты округа и администрации Нового Уренгоя.

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