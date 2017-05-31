Ради отечественного кино.

В России собираются ввести обязательные отчисления за прокат иностранных фильмов в кинотеатрах. Размер сбора составит 5 миллионов рублей, пишут федеральные СМИ.

С такой инициативой выступил глава Минкультуры РФ Владимир Мединский. По его словам, соответствующий законопроект будет направлен в Госдуму РФ, передает "Уралинформбюро".

Предполагается, что при получении прокатного удостоверения, которое стоит 3500 рублей, все кинокомпании также должны будут заплатить "налог". Затем прокатчики отечественных фильмов смогут вернуть себе деньги через Фонд кино, прокатчики зарубежных картин - нет. А если сборы какой-то ленты превысят порог (пока он не определен), то будет введен дополнительный процент с этой суммы. Пока речь идет о 1,5%.

С помощью данной инициативы власти рассчитывают поддержать отечественный кинематограф.