Концентрация кишечной палочки превышена в 1000 раз.

ООО "Агрокомплекс "Горноуральский", расположенное под Нижним Тагилом, залило земли фекальными отходами. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры, вода в расположенной неподалеку реке Лая и подземных источниках перенасыщена кишечной палочкой - нормы превышены в 1000 раз.

На агропредприятие пожаловались жители поселка Горноуральский. Выяснилось, что из переполненных резервуаров для отходов свинокомлекса изливаются фекалии. Данная масса без отстаивания и обеззараживания откачивается и выливается на поля, выделенные предприятию для утилизации отходов.

Природоохранная прокуратура возбудила дело по ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и ч.2 ст.8.6 КоАП РФ (порча земель в результате нарушения правил обращения с опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления). Материалы направлены в Пригородный районный суд. Ревизоры требуют приостановить деятельность агрокомплекса до устранения нарушений.