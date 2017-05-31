Асбестовцы ищут управу на РотенбергаСегодня в 10:45
- Текст
- Комментарии (1)
Протестуя против сурьмяного завода.
Избирательная комиссия Асбеста зарегистрировала инициативную группу для проведения общегородского референдума по сурьмяному заводу. Активисты намерены не допустить строительство опасного предприятия.
Как пояснила "Уралинформбюро" местный депутат Наталья Крылова, теперь в течение 20 дней городская дума должна принять решение о референдуме. "После этого мы начнем сбор подписей на специальных бланках избирательной комиссии (нужно будет указывать паспортные данные - прим.ред.). Собрать нужно больше 3 тысяч", - рассказала она.
Изначально опасное предприятие планировали построить в Дегтярске. Однако местные экологи сумели противостоять натиску Национальной сурьмяной компании (НСК, 50% принадлежит Игорю Ротенбергу).
Ранее по теме:
Переезд сурьмяного завода стал новостью для мэра Дегтярска
Свердловские власти умоляют Ротенберга остаться
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
А то, что местные депутаты сделали себе к выборам репутацию правдолюбцев - смешно. Молодцы!ответить
- Последние новости
-
Сегодня в 16:46
В Екатеринбурге ищут 19-летнюю студентку
Она ушла на учебу и не вернулась.Сегодня в 16:31
СовФед поддержал упразднение открепительных удостоверений
Последнее слово за Путиным.Сегодня в 16:01
ГИБДД Екатеринбурга пощадит "шайтан-водил"
Без российских прав.Сегодня в 15:35
Финансирование здравоохранения Екатеринбурга упало ниже нормы
На больных денег нет.Сегодня в 15:24
РМК поддержит фестиваль детского футбола "Метрошка"
В Челябинске.Сегодня в 15:12
На 2-летнего екатеринбуржца распылили газ на почте
Ребенка увезли в травмпункт.Сегодня в 14:54
В Прикамье подросток изнасиловал мальчика
В заброшенном здании.Сегодня в 14:54
ФСК ЕЭС восстанавливает кедровые леса в Западной Сибири
Будет высажено более 67 500 саженцев.Сегодня в 14:38
В Екатеринбурге МТС "трясет" долг с того света
Родственников умершего слушать не хотят.Сегодня в 14:25
Екатеринбуржцы смели у оконщиков замки от падения детей
Родители напуганы случившимися ЧП.Сегодня в 14:06
Первая леди "уральской Рублевки" заработала в 200 раз больше мужа
У нее 33 квартиры и 11 участков.Сегодня в 13:57
Руины больницы в Зеленой Роще вновь выставляют на торги
Цену придется скинуть.Сегодня в 13:50
ММК заключил соглашение с ведущим российским разработчиком ПО
Имеющим клиентов в 25 странах мира.Сегодня в 13:32
Новичок гордумы Екатеринбурга обошел коллег по доходам
Сравнимо с ним заработали лишь 2 депутата.Сегодня в 13:27
Материнская смертность в Екатеринбурге за год выросла в 4 раза
И вдвое превысила общероссийскую.
Главные новости
- Сегодня в 16:46В Екатеринбурге ищут 19-летнюю студентку
- Сегодня в 16:01ГИБДД Екатеринбурга пощадит "шайтан-водил"
- Сегодня в 14:54В Прикамье подросток изнасиловал мальчика
- Сегодня в 14:06Первая леди "уральской Рублевки" заработала в 200 раз больше мужа
- Сегодня в 13:27Материнская смертность в Екатеринбурге за год выросла в 4 раза
Аналитика
Екатеринбург готовится к "Шайтан-локауту"
Коллапс на дорогах случится через 2 дня.
Дорожная карта Путина
Прибавила точку на Среднем Урале.
Как попасть в кому, а не в спецназ УФСИН
Выясняют тюменские следователи.