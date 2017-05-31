Протестуя против сурьмяного завода.

Избирательная комиссия Асбеста зарегистрировала инициативную группу для проведения общегородского референдума по сурьмяному заводу. Активисты намерены не допустить строительство опасного предприятия.

Как пояснила "Уралинформбюро" местный депутат Наталья Крылова, теперь в течение 20 дней городская дума должна принять решение о референдуме. "После этого мы начнем сбор подписей на специальных бланках избирательной комиссии (нужно будет указывать паспортные данные - прим.ред.). Собрать нужно больше 3 тысяч", - рассказала она.

Изначально опасное предприятие планировали построить в Дегтярске. Однако местные экологи сумели противостоять натиску Национальной сурьмяной компании (НСК, 50% принадлежит Игорю Ротенбергу).

Ранее по теме:

Переезд сурьмяного завода стал новостью для мэра Дегтярска

Свердловские власти умоляют Ротенберга остаться