Родители напуганы случившимися ЧП.

В екатеринбургских фирмах закончились замки, блокирующие раскрытие окон во избежание падения детей. Как рассказали "Уралинформбюро" в одной из компаний, в связи с потеплением конструкции пользуются большой популярностью горожан. Сейчас замки приходится заказывать дополнительно у поставщиков.

Ситуация с падением малышей из окон в уральской столице не самая благоприятная. Только в мае было зафиксировано два происшествия. 24 числа на проспекте Орджоникидзе из окна 3 этажа сорвался 3-летний ребенок. Его увезли в больницу с черепно-мозговой травмой. Ранее, 21 мая с 10 этажа дома на Большакова свалился 1,5-годовалый мальчик. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В прошлом году в течение лета в уральских регионах выпали из окон около трех десятков малышей. Зачастую родители ставят на окна москитные сетки. Малыши забираются на подоконники и опираются на них, считая конструкцию надежной.